В ДТП на крымской трассе погибла женщина

Вчера в 22:31 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь на месте ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

К месту вызова были немедленно направлены сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Toyota Land Cruiser».

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«Специалисты чрезвычайного ведомства произвели деблокацию пострадавших из автомобиля «ВАЗ-21099», а также предприняли все необходимые противопожарные меры на месте ДТП, произвели смыв ГСМ с проезжей части и оградили рабочую зону конусами, обеспечив беспрепятственное движение другим транспортным средствам», — рассказали в пресс-службе.

Участники ДТП с травмами различной степени тяжести были доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. К сожалению, в результате происшествия 38-летняя пассажирка «ВАЗ-21099» погибла. Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» не пострадал.

Дорогие крымчане, будьте осторожны на дорогах!