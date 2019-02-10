В аварии на трассе Феодосия-Керчь пострадали двое маленьких детей

В ночь на воскресенье при столкновении двух иномарок пострадали трое взрослых и двое маленьких детей. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

В 02:45 водитель автомобиля «Shevrolet» двигался со стороны Симферополя в черте города Джанкой. При повороте на трассу Феодосия-Керчь на нерегулируемом перекрестке, выполняя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. В результате этого произошло столкновение «Shevrolet» с «Citroen C-4», который двигался во встречном направлении.

В аварии пострадали три пассажира и оба водителя.

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«В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и 3 пассажира, из которых двое детей возрастом 5 лет и 1 год. Пострадавшие были доставлены в приемное отделение Джанкойской Центральной районной больницы», — уточняют в МВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.