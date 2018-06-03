В ДТП на улице Блюхера погиб мужчина

В редакцию КерчьИНФО обратились очевидцы аварии.
Поздним вечером 2 июня 2018 года (в 23:20) по улице Блюхера с огромной скоростью ехал автомобиль марки Хёндай Соната.
Не справившись с управлением, водитель на транспортном средстве сбил уличную ограду и врезался в дерево. Об этом сообщают свидетели ДТП.
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На место происшествия оперативно приехали скорая медицинская служба и служба МЧС. Однако 31-летнего водителя не удалось спасти.