В ДТП под Феодосией пострадали трое детей

Пять человек пострадали в аварии на трассе Феодосия-Коктебель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

ДТП произошло с участием трех легковых автомобилей — «Форд», «Фольцваген» и «Ауди». В результате столкновения пострадали двое взрослых и трое детей.

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«В результате происшествия пострадали пять человек, среди них трое несовершеннолетних детей. Посредством гидравлического оборудования спасатели провели деблокацию 41-летнего мужчины, жителя Республики Татарстан, из автомобиля «Ауди». Остальным пострадавшим была оказана помощь в транспортировке к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — сообщили в МЧС.

Причины ДТП на данный момент не известны. Пострадавшие получили травмы различной тяжести. На данный момент они уже находятся в больнице.

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