В ДТП под Керчью пострадали 3 человека

С 6 по 7 января специалисты МЧС Республики Крым более 5 раз оказывали помощь автомобилистам.

Один из таких случаев произошел ночью с субботы на воскресенье. Специалистам МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Чистополье Ленинского района. Необходима помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

К месту немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи.

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Прибыв к месту происшествия, огнеборцы выяснили, что произошло ДТП с участием автомобилей «Toyota Land Cruiser» и «ВАЗ 2105».

«В результате аварии пострадали 3 человека — водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ 2105». Они были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализированы в керченскую городскую больницу №1», — сообщают в пресс-службе.

На месте ДТП специалисты чрезвычайного ведомства произвели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности и обеспечили беспрепятственное движение для других водителей.