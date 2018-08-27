В ДТП произошедшем в Чистополье пострадали три человека

В аварии, которая произошла в Чистополье вчера вечером пострадало три человека. Об этом РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Читать: В Чистополье водитель не справился с управлением и съехал в кювет
Происшествие произошла на дороге между селами Чистополье и Новоотрадное. Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Toyota Land Cruser не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего машина перевернулась.
«На место аварии немедленно были направлены службы экстренного реагирования. Прибывшие медики диагностировали травмы у трех человек», — рассказали в ведомстве.