В ДТП произошедшем в Чистополье пострадали три человека

В аварии, которая произошла в Чистополье вчера вечером пострадало три человека. Об этом РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

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Происшествие произошла на дороге между селами Чистополье и Новоотрадное. Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Toyota Land Cruser не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего машина перевернулась.

«На место аварии немедленно были направлены службы экстренного реагирования. Прибывшие медики диагностировали травмы у трех человек», — рассказали в ведомстве.

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