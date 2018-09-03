В ДТП в Керчи пострадали 5 человек

Вчера в результате двух аварий в Керчи пострадали 5 человек.
Вчера в Керчи произошли две серьезные аварии. Днем водитель Mercedes Benz не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В результате ДТП пострадал один человек.
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По сообщению из главка МЧС для «РИА Новости» вчера в аварии на улиц Войкова пострадали 4 человека — все госпитализированы.
В причинах ДТП разбираются эксперты.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.