В ДТП в Керчи пострадали 5 человек

Вчера в результате двух аварий в Керчи пострадали 5 человек.

Вчера в Керчи произошли две серьезные аварии. Днем водитель Mercedes Benz не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В результате ДТП пострадал один человек.

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По сообщению из главка МЧС для «РИА Новости» вчера в аварии на улиц Войкова пострадали 4 человека — все госпитализированы.

В причинах ДТП разбираются эксперты.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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