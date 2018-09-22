В двадцати километрах от Крымского моста сгорел грузовик (ВИДЕО)

Сегодня приблизительно в двадцати километрах от Крымского моста со стороны Керчи произошло ДТП, в котором пострадал грузовик марки «ГАЗ».
Сегодня утром произошло чудовищное возгорание грузового автомобиля «ГАЗ». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.
На участке дороги, возле которого, по всей вероятности, идёт строительство, стоит столб чёрного дыма высотой в несколько метров. Грузовой автомобиль сгорел почти полностью, рядом с ним никого не наблюдалось.
В МЧС России по Республике Крым подтвердили факт возгорания, однако комментариев не дают.
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Причины и обстоятельства ДТП неизвестны. Подробности аварии читайте на нашем сайте уже в ближайшее время.