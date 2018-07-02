В этом году 36 керченских домов ждет капитальный ремонт

В этом году в Керчи Фондом капитального ремонта запланированы работы по 36 многоквартирным домам.

Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал заместитель главы Администрации Евгений АДАМЕНКО:

«Уже сейчас по фонду капремонта в городе Керчи в 2018 году работы будут произведены на 36 многоквартирных жилых домах. Подрядчик уже определен на 18 домов».

Ремонт фасадов, замена окон на лестничных маршах будет приведена по адресам: улица Ульяновых дом 51-а, 1; улица Победы дом №9.

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Ремонт фасадов, замена окон на лестничных маршах и капитальный ремонт кровли — улица Кавказская дом 2/5, Орджоникидзе дом 46/9, Нестерова дом 8.

Остальные дома предусматривают еще и ремонт инженерных сетей. В частности ремонт систем водоснабжения будут осуществлен по адресам: переулок Майский, улица Юннатов, улица Генерала Петрова, улица Кавказская (3 дома), улица Клары Цеткин (2 дома), улица Марата, улица Олега Кошевого.

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