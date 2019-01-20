В Керчи приведут в порядок территории, прилегающие к остановкам

Относительно недавно в Керчи появились новые остановочные павильоны, однако у керчан сразу же возникло множество вопросов насчет их конструкции и места расположения.

В рамках проекта «Виртуальная приёмная» одна из жительниц города задала именно такой вопрос главе администрации Керчи Сергею БОРОЗДИНУ на его личной странице в социальной сети «Facebook». Он касается остановки «Школьная». Чиновник ответил, что данный остановочный павильон установлен согласно действующим нормам и требованиям.

Также БОРОЗДИН добавил, что в текущем году все территории, прилегающие к остановочным павильонам будут приведены в порядок:

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«В 2019 году будут приведены в соответствие территории, прилегающие к новым остановочным павильонам».