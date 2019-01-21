В этом году в Керчи установят 11 площадок для сдачи норм ГТО

Министерство спорта Республики Крым продолжает реализовывать федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

В 2017 году Керчь получила 10 воркаут-площадок, еще 10 были установлены в 2018. Молодежь Керчи активно принимает участие в фестивалях ГТО и привозит знаки отличия за сдачу этих норм, получая преимущества при поступлении в ВУЗы.

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«В этом году Министерство спорта Республики Крым предусмотрело для нашего города спортивные площадки для занятий физической культурой еще большего размера — не менее 12*15 м. Оборудование для занятий на открытом воздухе будет состоять из уличных тренажеров и рукоходов. Тренироваться сможет любой желающий. Комплексы универсальные, рассчитаны на любую возрастную категорию», — пишет БОРОЗДИН.

В настоящее время определяются места для размещения гимнастических комплексов во дворах Керчи. Работа ведется во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, чтобы избежать размещения спортэлементов на сетях.