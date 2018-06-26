В эту субботу крутые, драйвовые, зажигательные Брейн Вошь в La Grace!

Мы спланировали для Вас не только выходные, но и всю неделю — два счастливых дня, а третий от нас в подарок.
Крутые, драйвовые, зажигательный Брейн Вошь в La Grace!
Уже в эту субботу, 30 июня живая музыка и любимые хиты в необычных кавер версиях. Ооох уж эти Брейн Вошь всегда знают как поднять настроение и задать драйва)
С нас — как обычно, полный комплект: живая музыка, угощения от бара, вкусная кухня, захватывающие дух закаты, шум морского прибоя, приятная атмосфера и только СЕЙЧАС два счастливых дня в отеле, а третий от нас в ПОДАРОК.
С тебя — забронировать столик и номер, собрать семью и друзей и твоя благодарная улыбка)
Узнавай подробности по телефону +7 978 226 55 93
Ищи Нас:
Hotel ‘La Grace’: поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
vk.com/hotel_la_grace
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www.la-grace.com
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