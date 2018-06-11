В Феодосии на пожаре погиб мужчина

Вчера, 10 июня в 04:45 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Феодосии по ул. Черноморский тупик произошло возгорание в двухэтажном отдельно стоящем здании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
К месту происшествия были оперативно направлены 2 отделения спасателей, а также бригада скорой помощи. На месте происшествия спасатели проложили рукавную линию и с помощью автолестницы приступили к ликвидации пожара.
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Загорание, площадь которого составила 100 кв.м., было полностью ликвидировано в 05:07 часов.
К сожалению, на пожаре получил травмы, не совместимые с жизнью мужчина, личность которого устанавливается. Причины пожара выясняют эксперты.