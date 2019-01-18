В феврале закроют дорогу из Керчи в Багерово (ВИДЕО)

Для строительства железнодорожного подхода Крымского моста необходимо перекрыть дорогу Керчь-Багерово.

По плану железная дорога должна отрезать существующую трассу Керчь-Багерово. Перекрыть движение планируется уже в феврале.

Известно, что ранее планировалось построить объездную дорогу, для которой сделали путепровод на железнодорожных подходах к Крымскому мосту.

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«Путепровод есть. Он выполнен на 85 процентов. Мы с нетерпением ждем, когда Министерство транспорта РК реализует свои обязательства. Они должны построить объездную дорогу под этим путепроводом, для того чтобы связать поселки Октябрьское и Багерово. Это работа намечена на весну этого года и реализуется она силами Минтранса. Одновременно с этим мы планируем уже в феврале этого года перекрыть движение на данном участке. Сегодня с Администрацией поселений и керченской Администрацией мы ведем согласование схемы организации движения, для того чтобы на период строительства связь территорий не прерывалась», — рассказал журналистам КерчьИНФО заместитель генерального директора компании-генподрядчика «Стройгазмонтаж» Леонид РЫЖЕНЬКИН.

Также он отметил, что сегодня на совещании с министрами эти вопросы будут обсуждаться. По планам строительства железнодорожных подходов, данная дорога должна была быть еше в прошлом году.

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