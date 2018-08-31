В Геленджике взорвался гидроцикл с ребенком (ВИДЕО)

На побережье Кабардинки произошел несчастный случай на воде — двое ребят в реанимации.

Два дня назад на побережье поселка Кабардинка, который входит в состав курортного города Геленджик, произошел несчастный случай. Мальчики катались на гидроскутере, как вдруг у него взорвался двигатель. Все происходящее попало на камеру очевидцев. Видео появилось в социальной сети.

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Старший подросток вел гидроскутер. В момент взрыва он и вовсе не шел поводе, мальчика фотографировали с берега. Взрыв подбросил людей высоко в воздух а гидроцикл разлетелся на куски.

Известно, что ребята получили тяжелые травмы и были направлены в реанимацию.

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