В Героевке установили новую электрическую подстанцию

Сегодня в поселке Героевское состоялось знаковое событие. Глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ совместно с руководителем Керченского РЭС Александром ЗЕБЕЛИНЫМ и председателем ТОС «Эльтиген» Юрием КОВАЛЕНКО торжественно перерезали ленточку новой трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Работники РЭС в течение 2-х дней установили трансформатор отечественного производства, рассчитанный на 160 Ватт (с напряжением 6 киловольт). Обслуживаться через ТП будут около 10 абонентов.

Начальник РЭС отмечает, что это уже четвертая подстанция, которую предприятие устанавливает в российский период.

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Помимо ТП в поселке Героевское, в течение недели будет подключена новая подстанция в районе Ворошиловского рынка, с помощью которой будет запитан как сам рынок, так и ледовый каток.

В ближайшее время также собираются поставить аналогичную подстанцию в районе «3-й Самострой», что поможет решить проблемы местных жителей с электроснабжением.

Руководители выражают надежду, что получится реализовать намеченные планы — устанавливать в течение 2018 года по одной такой ТП в месяц.

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