В горах Крыма спасли потерявшегося ребенка

Вчера спасатели получили сообщение о пропаже ребенка в горах в районе Алушты. Оказалось, что 13-летняя туристка отбилась от своей группы в районе Арпатских водопадов.

Как сообщает Крыминформ, сотрудники «Крым-Спаса» сумели связаться с потерявшейся девочкой по мобильному телефону и узнали приблизительное место ее нахождения. После этого спасатели вели поиски еще 3 часа и только потом обнаружили девочку у горы Куроча. Пострадал ребенок или нет, не уточняется.

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