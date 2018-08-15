В городе Керчь из крана течёт жёлтая вода

Одна из читательниц КерчьИНФО вчера прислала жалобу на работу сотрудников государственного унитарного предприятия «Вода Крыма».

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Девушка сообщает, что в районе государственной инспекции безопасности дорожного движения города Керчь в 11 часов дня произошла проблема с водой. Дело в том, что она имеет грязно-желтый цвет и по своему виду напоминает что-то неприличное. Такая вода не похожа даже на техническую.

Жительница города находится в полном недоумении и задаётся вопросом существуют ли вообще в городском водоканале фильтры для очистки воды.

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