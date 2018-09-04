В городе могут объвить ЧС: почти 4 000 керчан остались без воды

В городе Керчь на Индустриальном шоссе произошёл сильнейший порыв водовода.

Как сообщили сегодня на аппаратном совещании в администрации города Керчь в результате порыва водовода на улице Индустриальное шоссе без воды остались 3 825 человек, 2 школы, 4 сада и Керченский Морской Технический колледж.

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Серьезная авария на водопроводных линиях произошла вчера, однако её ещё не устранили. Если до конца суток не устранят проблему — в городе объявят чрезвычайную ситуацию.

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