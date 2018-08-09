В городе пройдёт турнир по быстрым шахматам

Город-герой Керчь, который по праву можно назвать одним из древнейших городов мира, приглашает любителей шахмат на турнир по рапиду (быстрые шахматы). Турнир будет проводиться в рамках шахматного фестиваля «Боспор».

Приняв в нём участие, вы получите возможность не только насладиться любимой игрой, но и получить множество позитивных эмоций от общения с организаторами и участниками мероприятия.

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Шахматный турнир по рапиду будет проводиться в субботу и воскресенье (11-12 августа 2018 г.) в ресторане «На Дворянской», находящемся в самом центре города на улице Театральная, 37. Приглашаются все желающие!

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