В городе Саки налажен режим работы светофоров

Сотрудники ГУП РК «Крымавтодор» завершили работы по настройке и выбору оптимального режима светофорных объектов на автомобильной дороге «Симферополь – Евпатория» в границах города Саки. Новый режим «зеленой волны» продлится до конца курортного сезона. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».

Работа светофоров в новом режиме продлится до конца курортного сезона. Переключение светофоров в режим «зеленой волны» в районе города Саки выполнено для того, чтобы минимизировать возможность образования транспортных заторов, обеспечить безопасный проезд для жителей и гостей полуострова. Напомним, что оптимизация действующей схемы работы светофорных объектов началась 13 июля и должна была завершиться 30 июля, однако дорожники выполнили настройку оборудования на неделю запланированного срока.

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С окончанием курортного сезона, когда транспортная нагрузка на автодорогу «Симферополь – Евпатория» в границах города Саки снизится, работа светофорных объектов будет переключена в стандартный режим.

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