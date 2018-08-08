В горсовете одобрили проект дороги к крепости «Керчь»

Вчера, 7 августа, в Керчи прошли публичные слушания, темой которых стало строительство дороги к крепости «Керчь».

Помимо городских чиновников, на слушаниях присутствовали главный инженер ФГУП РСВО — подрядчика запланированного строительства. Он показал всем участникам встречи проект будущей дороги и рассказал о ней основную информацию. Так, новый путь к крепости займет более 5,5 километров — это будут две асфальтированные полосы для движения шириной по 3 метра каждая.

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Участники слушаний одобрили проект будущей дороги и рекомендовали администрации Керчи последовать их примеру.

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