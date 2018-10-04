В гостинице под Керчью нарушали закон

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений в гостиничном комплексе Ленинского района.

Установлено, что индивидуальный предприниматель эксплуатирует водозаборную скважину для обеспечения водой гостиничного комплекса в селе Золотом Ленинского района в отсутствие лицензии на пользование недрами. Также у комплекса отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

Читайте: В Керчи пьяная «автоледи» разбила две «Мазды» (ФОТО)

Природоохранный прокурор направил исковое заявление в суд об обязании индивидуального предпринимателя разработать и оформить документацию в сфере охраны окружающей среды.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик получил лицензию на пользование недрами, получение им заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам контролируется прокуратурой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.