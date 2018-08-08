В июле крымчане заплатили около 25 млн рублей транспортных налогов

Массовый расчет имущественных налогов, в том числе на транспортные средства, был завершен в конце июня, а в начале июля крымчане начали получать уведомления.

В настоящее время ФНС завершила массовый расчет транспортного налога физических лиц за 2017 год. Инспекция напоминает, что данный налог введен на территории Крыма Законом Республики Крым от 19.11.14 № 8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге». Этим же нормативным актом определены ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также основание для их использования.

Читайте: Керчане оплатили налоги почти на 2 миллиарда

Плательщиками налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. Наряду с автомобилями, мотоциклами, мотороллерами и автобусами, объектом налогообложения признаются также катера, моторные лодки, гидроциклы и другая водная техника.

«В течение первого месяца с начала рассылки налоговых уведомлений владельцы различной техники в Республике Крым уплатили около 25 млн рублей транспортного налога, — сообщает пресс-служба ФНС России. — Количество таких налогоплательщиков выросло на 16 процентов и составило более 313,5 тысяч физических лиц. За ними числится почти 410 тысяч единиц техники. Ожидается, что в этом году от транспортного налога в бюджет Республики Крым поступит более 370 млн рублей — это на четверть больше, чем годом ранее. Ставки транспортного налога за 2017 год пока остаются прежними. Налоговые уведомления будут рассылаться до конца октября текущего года. Срок уплаты транспортного налога — не позднее 1 декабря».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.