В июле по Крымскому мосту проехало 770 тысяч автомобилей

В июле 2018 года по Крымскому мосту проехали 770 874 транспортных средства в обе стороны, в том числе 9 607 рейсовых и заказных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Интенсивность движения в сторону Крыма превысила 410 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность в прошедшем месяце составила 24,8 тысячи транспортных средств, что на 60 % выше аналогичного показателя за июнь.

В общей сложности с момента открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехало более 1,44 млн транспортных средств в обе стороны.

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Согласно статистике, наиболее высокая интенсивность транспортного потока сохраняется в выходные дни. Наименее загруженные дни недели — среда и четверг. Так, максимальный суточный трафик в июле зафиксирован в воскресенье, 15 июля, когда по Крымскому мосту проехало более 31,5 тысяч автомобилей. Минимальный суточный трафик июля пришелся на среду, 4 июля, когда по новой автодороге проехало около 17,7 тысяч транспортных средств.

Ежесуточно в июле Крымский мост пересекало около 300 автобусов в обе стороны.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на смене в Базе эксплуатации на таманском берегу дежурят 7 комплексных дорожных машин, 4 автомобиля дорожного мастера, 2 эвакуатора легковых автомобилей, 2 эвакуатора с комплектом для эвакуации автобусов. По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены. Требование по содержанию автодороги — «высокого» уровня (максимальный из возможных).

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