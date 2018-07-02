В июне по «единому билету» в Крым приехало более 48 000 людей

АНО «Единая транспортная дирекция» сообщает, что в июне 2018 года «единым» билетом в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автотранспорта перевезено 68 298 пассажиров, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

Из них 48 738 путешествовали в Крым, 19 560 — из Крыма. «Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 53 125 пассажиров, с использованием авиатранспорта – 15 173 пассажира.

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Оформить «единый» билет в Крым можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), а также на сайте ОАО «РЖД» за 90 суток до планируемой даты поездки.

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