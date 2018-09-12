В Капканах построят асфальтированную дорогу

В Керченском городском совете прошли публичные слушания по обсуждению проекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Гаспринского г. Керчи – ПИР и экспертиза». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

В ходе публичных слушаний был заслушан представитель фирмы-проектировщика техник-геодезист ООО «Жилстройпроект» Смирнов В.И., который рассказал о проектируемом объекте.

Трасса начинается с пересечения ул. Гаспринского и Киммерийского шоссе. Далее трасса проектируемого объекта проходит в северо-западном направлении вдоль существующей железной дороги. Конец объекта – пересечение ул. Глубинная и ул. Кооперативная. Протяженность проектируемой трассы – 3,6 км. Ширина полосы движения 3 метра. Число полос движения – 2.

Планируемый срок строительства дороги – 5-6 месяцев.

По итогам проведенных публичных слушаний было рекомендовано администрации города Керчи принять предложенный проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта.

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