В картинной галерее Керчи откроют сразу 4 выставки

Завтра в керченской картинной галерее откроют сразу 4 временных выставки.

3 января керчанам не придется скучать, потому что в 15:00 в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроют сразу 4 временных выставки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В этот день просто необходимо посвятить несколько часов культурному развитию.

Посетив картинную галерею, местные жители смогут полюбоваться на выставку частной коллекции старинных подсвечников, керосиновых ламп и фонарей керчанина Виктора Густого «На свет слетались мотыльки…», выставку, посвященную памяти керченского художника-поэта Бориса Васильева-Пальм «К 80-летнему юбилею художника» и выставку графических работ современного московского художника-символиста Александра Лаврухина из Москвы «С Высоцким в горы».

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Кроме того, керчанам представилась возможность увидеть экспонаты из коллективной выставки живописи художников изостудии Василия Химий «Лирика крымской души».