В Керчь доставят саркофаг с мощами святой Матроны

В Керчь привезут ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Об этом сообщили на сайте Феодосийской епархии.

«По благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона в Феодосийскую епархию будет доставлен из Калмыцкой епархии ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. 11 августа в 11.00 в Кафедральном Соборе Иоанна Предтечи г. Керчи состоится встреча святыни», — написали на сайте.

Также, мощи святой Матроны будут находиться и в другом храме: с 22 сентября по 30 сентября в храме успения Пресвятой Богородицы города Керчи.

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