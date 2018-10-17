В Керчь едут криминалисты из Москвы

Криминалисты из Москвы отправились в Керчь для расследования взрыва в политехническом колледже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану ПЕТРЕНКО.
«По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы», – говорит Светлана ПЕТРЕНКО.
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КерчьИНФО напоминает, что в Керченском политехническом коллежде произошёл взрыв, при котором по предварительным данным погибло 10 человек и пострадало около 40.