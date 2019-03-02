В Керчь едут троллейбусы из Симферополя

Вчера заместитель главы администрации Керчи Ренат ДЖАПАРОВ сообщил журналистам, что в Керчь будут завезены 3 новых троллейбуса. Еще 4 планируется приобрести за счет средств муниципалитета.

Значимое событие для города произойдет намного раньше, чем ожидали горожане — Симферополь уже поделился «рогатыми» с Керчью. Три троллейбуса выехали в город-герой и уже сегодняшнюю ночь проведут в троллейбусном парке МУП «Керчьгортранс».

Читайте: В Керчь завезут новые троллейбусы

О том, когда новые троллейбусы выйдут на линию, мы узнаем уже сегодня. Подробности читайте на КерчьИНФО.