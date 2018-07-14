В Керчь на судне «Великий Новгород» прибудут юные моряки

Новгородский «Морской центр им. Капитана Варухина» организует 20-дневный поход из Кронштадта в Крым в 2019 году. Участниками плавания станут юные моряки из России и иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Морского центра Аркадия ВАРУХИНА.

«Два года обсуждается этот рейс: после того как Крым стал российским, родилась идея, что его нужно посетить. Тем более что в Севастополе всегда было морское движение», — рассказал Аркадий ВАРУХИН.

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Он добавил, что в этом году правительство Новгородской области также поддержало идею, что помогло подготовить судно для плавания. Сейчас теплоход «Великий Новгород» отправлен на ремонт в Ленинградскую область.

«Мы хотим идти от Кронштадта, через Санкт-Петербург вниз уйти на Волгу через Неву, Ладожское озеро, Свирь, Онегу. По Волге уйти вниз до Азова, потом Ростов, Каспийское море, Керчь и там уже Черное море…», — добавил заместитель руководителя Морского центра.

По словам заместителя руководителя, в большой поход отправятся порядка 120 юных моряков из Великого Новгорода. Участниками станут и курсанты из других городов, где развивается морское движение: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск.

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