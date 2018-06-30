В Керчь по Крымскому мосту приехали юнармейцы из Пятигорска

Керчь посетили юнармейцы из Пятигорска. Делегация Центра военно-патриотического воспитания молодёжи столицы Северо-Кавказского федерального округа проехала по Крымскому мосту.

Как пишут журналисты «Победы», пятигорские юнармейцы решили продвигать городскую акцию «Лето с Пушкиным», поэтому в Керчи (на фоне городских пейзажей) они прочитали наизусть «Евгения Онегина».

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Кроме того, ребята отправились на экскурсию по Керчи и посетили достопримечательности города и места боевой славы. Так, гости из Пятигорска поднимались на гору Митридат.

Также они побывали в Аджимушкайских каменоломнях, где взяли горсть земли, чтобы привезти в Пятигорск.

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