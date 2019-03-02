В Керчь прибыл новый троллейбус

В течение двух дней завезут ещё два.

Сегодня в 18:46 в троллейбусном парке Керчи появился новый троллейбус общей вместимостью около 100 человек и с кондиционером в кабине водителя.

«По поручению главы Крыма Сергея АКСЕНОВА с «Крымтроллейбуса» передано МУП «Керчьгортранс» 3 единицы техники. Сейчас мы видим прибытие первого троллейбуса на территорию Керчи. В ближайшее время пройдёт стажировка водителей, и новые транспортные средства выйдут на улицы города Керчи», — рассказал глава администрации города Сергей БОРОЗДИН.

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По его словам, данные троллейбусы обслуживали трассу «Симферополь-Ялта».

Если все будет идти по плану, стажировка водителей будет проходить уже со вторника, в крайнем случае — со среды.

Новые троллейбусы будут ходить по прежним маршрутам, а в ближайшее время Керчь закупит за средства из муниципального бюджета ещё 4 троллейбуса.