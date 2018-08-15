В Керчь приедет делегация из Ставропольского края

В рамках социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет Россию» в город-герой Керчь, прибудет делегация воспитанников патриотических клубов Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Керчь.

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Организаторами поездки, которая осуществляется при поддержке правительства Ставропольского края и Союза генералов Ставропольского края, являются: Общественная палата Ставропольского края, Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Новоалександровское отделение «Юнармии».

22 августа в 18.00 в сквере Славы прибывшие юнармейцы проведут «Героическую поверку».

В ходе пребывания в городе Керчи гостям будут организованы экскурсии по местам боевой славы города, историческим объектам.

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