В Керчь приедет немецкий дирижер и пианист Юстус ФРАНТЦ

Керчь посетит немецкий дирижер и пианист Юстус ФРАНТЦ и Московский государственный симфонический оркестр. Об этом сообщает Интерфакс.

Концерт пройдет в Керчи, Симферополе и Севастополе 27,28 и 29 сентября.

В рамках фестиваля классической музыки ArsLonga и состоятся гастроли всемирно известного немецкого дирижера и пианиста Юстуса ФРАНТЦА и Московского государственного симфонического оркестра.

«Господин ФРАНТЦ впервые побывает в Крыму, в программе запланировано исполнение четвертой симфонии Чайковского и третьего концерта для фортепиано с оркестром Рахманинова», — говорится в пресс-релизе.

К сожалению, на данный момент не известно, где и во сколько состоится концерт.

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