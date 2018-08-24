В Керчь приедет «Премьер-министр»

Главным событием Дня города Керчи, празднование которого растянется на целых 4 дня, станет выступление хэдлайнера мероприятия — группы ПМ (экс Премьер-Министр)

Исполнители порадуют керчан своими песнями в субботу, 8 сентября. Их сет начнется в 22.00 и продлится час, после чего небо над городом озарится праздничным фейерверком. Кстати, на «разогреве» у «Премьер-министра» тоже выступит коллектив из Москвы — рок-группа Casual. Так что музыку на свой вкус получат и рокеры, и любители современной поп-культуры.

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Подробное расписание остальных мероприятий с 7 по 10 сентября вы можете найти на нашем сайте. С наступающим праздником, дорогие керчане!

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