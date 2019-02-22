В Керчь приедет «Сирийский перелом»

Керчь встретит поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

1 марта в 12-00 на железнодорожном вокзале города Керчь ожидается прибытие железнодорожного состава в рамках акции «Сирийский перелом».

Как сообщили турпорталу РК в администрации города Керчь, военные трофеи, захваченные у боевиков в Сирии, станут экспонатами уникальной передвижной выставки.

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Оружие, технику, боеприпасы погрузят на специальный поезд, который отправится в путь по российским городам.

Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно, всего 61 населенный пункт. В каждом городе состав будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.