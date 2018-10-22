В Керчь привезли оборудование для обследования политехнического колледжа (ФОТО)

Мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» доставлен из Ростова в Республику Крым для обследования политехнического колледжа.

Сегодня в город Керчь для обследования политехнического колледжа был доставлен аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «Стрела-П», предназначенный для оперативного контроля и мониторинга технического состояния несущих конструкций здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

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«Данное оборудование позволит в кратчайшие сроки получить надежную оценку уязвимости поврежденного здания и возможность дальнейшего нахождения в нем, а также спрогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения. В среднем оценка состояния зданий занимает не более семи дней».

Напомним, что на месте происшествия работают специалисты, в том числе, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В Керчь привезли оборудование для обследования политехнического колледжа

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