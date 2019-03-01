В Керчь завезут новые троллейбусы

В Керчь завезут новые троллейбусы

Из «Керчьгортранса» ни одного сотрудника не уволят.

После приезда главы Республики Крым в Керчь было принято решение создать рабочую группу, чтобы разобраться с ситуацией на предприятии «Керчьгортранс». Возглавил её заместитель главы администрации Ренат ДЖАПАРОВ, который сегодня рассказал журналистам КерчьИНФО о том, что будет с троллейбусами в городе.

Рабочая группа проверяет как происходила работа предприятия в период, когда были получены 40 единиц НЕФАЗов, как проводился ремонт, что повлияло на то, что не весь транспорт выходил на линии и т. д. Также параллельно создана рабочая группа от Министерства транспорта Крыма, которой занимаются силовые структуры.

По результатам проверки было принято решение, что троллейбусный парк в Керчи нужно менять.

Читайте: В Керчи перестали работать троллейбусы?

«Наши троллейбусы были получены в 2004 году. Срок их эксплуатации — 10 лет. То есть, в 2014 году троллейбусы уже не имели права ходить. В сентябре в России появился специализированный орган, который проводит техническое освидетельствование электротранпорта. С состоянием наших троллейбусов мы его не пройдём. А комиссия «Крымтроллейбуса» дала заключение, что транспорт восстанавливать много, дорого и нецелесообразно. Кроме того, троллейбусный парк организовывался еще украинскими предприятиями, поэтому закупить нужные запчасти даже нет возможности», — рассказал ДЖАПАРОВ.

В ближайшие дни планируется привезти в Керчь 3 новых троллейбуса. Также было принято решение о приобретении из бюджета города еще 4 единиц элетротранспорта и передаче 3 троллейбусов предприятием «Крымтроллейбус».

Насчет рабочего коллектива «Керчьгортранс» Ренат Рашидович сказал, что ни одного человека не уволят. Простой по вине работодателя им будет оплачиваться согласно законодательтву.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.