В Керчь завезут новые троллейбусы

Из «Керчьгортранса» ни одного сотрудника не уволят.

После приезда главы Республики Крым в Керчь было принято решение создать рабочую группу, чтобы разобраться с ситуацией на предприятии «Керчьгортранс». Возглавил её заместитель главы администрации Ренат ДЖАПАРОВ, который сегодня рассказал журналистам КерчьИНФО о том, что будет с троллейбусами в городе.

Рабочая группа проверяет как происходила работа предприятия в период, когда были получены 40 единиц НЕФАЗов, как проводился ремонт, что повлияло на то, что не весь транспорт выходил на линии и т. д. Также параллельно создана рабочая группа от Министерства транспорта Крыма, которой занимаются силовые структуры.

По результатам проверки было принято решение, что троллейбусный парк в Керчи нужно менять.

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«Наши троллейбусы были получены в 2004 году. Срок их эксплуатации — 10 лет. То есть, в 2014 году троллейбусы уже не имели права ходить. В сентябре в России появился специализированный орган, который проводит техническое освидетельствование электротранпорта. С состоянием наших троллейбусов мы его не пройдём. А комиссия «Крымтроллейбуса» дала заключение, что транспорт восстанавливать много, дорого и нецелесообразно. Кроме того, троллейбусный парк организовывался еще украинскими предприятиями, поэтому закупить нужные запчасти даже нет возможности», — рассказал ДЖАПАРОВ.

В ближайшие дни планируется привезти в Керчь 3 новых троллейбуса. Также было принято решение о приобретении из бюджета города еще 4 единиц элетротранспорта и передаче 3 троллейбусов предприятием «Крымтроллейбус».

Насчет рабочего коллектива «Керчьгортранс» Ренат Рашидович сказал, что ни одного человека не уволят. Простой по вине работодателя им будет оплачиваться согласно законодательтву.