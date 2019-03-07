В Керченский интернат пришла Баба-Яга из «Сказки»

Сожгли чучело, наелись блинов и здорово повеселились.
В рамках проекта от семейного клуба «Сказка» и КерчьИНФО воспитанники Керченской специальной школы-интерната отметили Масленицу. Они прислали свое приглашение и на весенний праздник к ним приехала команда аниматоров во главе с Еленой МИХАЙЛЕНКО.
«Спасибо большое за Ваше приглашение! И отдельное СПАСИБО педагогам данного учреждения!!! За отзывчивость, чуткость, веселье, которое они дарят деткам!!!», — делится эмоциями и впечатлением Елена.
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Около 40 воспитанников вместе со сказочными героями по всем традициям проводили зиму.
Семейный клуб «Сказка» поедет в гости на Масленицу еще к нескольким участникам проекта. Как пройдут проводы зимы в следующий раз мы обязательно расскажем и покажем на сайте КерчьИНФО.
Масленица с семейным клубом «Сказка»