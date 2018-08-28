В керченских школах откроют клубы «Юный друг пограничника»

Накануне в Керчи состоялось заседание Координационного Совета по организации воспитательно-патриотической работы в общеобразовательных учебных заведениях города Керчи, Феодосии и Ленинского района, которое прошло в Пограничной службе Керчи. Об этом сообщили в Администрации города.
В заседании Совета приняли участие представители администрации города, ряда общеобразовательных учреждений, военкомата, общественной организации «Солдаты границы», ДОСААФ, пограничной службы.
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Сообщается, что в новом учебном году в школах №5, №10 и №12 состоится набор желающих в военно-патриотические клубы «Юный друг пограничника».
За каждой из этих школ будет закреплено подразделение пограничной службы. Так, предварительно, куратором школой №10 будет дивизион кораблей и катеров, базирующийся на Генмоле.
Намечено, что 15 октября текущего года в городе Керчи представители всех клубов будут торжественно принимать присягу.