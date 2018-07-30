В Керченских школах приведут в порядок стадионы

Администрация Керчи приняла решение о ремонте школьных стадионов в пяти учебных заведениях города.

Школы №№ 13, 15, 19, 23 и 26 обзаведутся трибунами на 150–200 человек, искусственным освещением, беговыми дорожками, комплексом ГТО и ограждением. Кроме того, учащиеся смогут заниматься на новых многофункциональных площадках для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

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Как сообщил редакции КерчьИНФО заместитель главы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО, в данный момент будущий ремонт находится на первой стадии — власти разрабатывают предпроектную документацию. Точные сроки реконструкции стадионов пока не известны.

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