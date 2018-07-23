В керченской библиотеке №4 прошло мероприятие для детей: «Ты в ответственности за тех, кого приручил»

Продолжается Республиканская акция «Большое чтение в Республике Крым по книге «Маленький принц» А. де Сент-Эзюпери».

В библиотеке № 4 им. Горького состоялось мероприятие – час открытий «Ты в ответственности за тех, кого приручил».

Вместе с Маленьким принцем ребята отправились в путешествие по планетам и астероидам, познакомились с каждым из жителей, живущих на них. И наконец добрались до Земли, чтобы встретиться с Лисом и Летчиком.

С большим интересом дети посмотрели короткометражный мультфильм «Маленький принц» и ответили на вопросы викторины.

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Затем волонтер Ирина Думина научила ребят делать эстампы. Эстамп – это произведение графического искусства. Он представляет собой оттиск на бумаге с печатной формой. Юные художники с помощью лент, ниток, фактурных кусочков ткани и аппликаций изготовили печатную форму. Намазав ее черной масляной краской с помощью резинового валика, прикладывали к чистому листу бумаги.

И вот на оттисках появились барашки, лисы, розы и конечно сам Маленький принц. Дети были в восторге от своих «произведений искусства».

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