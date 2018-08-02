В керченской библиотеке им. В. Дубинина прошел литературный час «В гости к маленькому принцу»

В рамках акции Большое чтение для читателей ЦДБ им. В. Дубинина был проведён литературный час «В гости к маленькому принцу». Школьники узнали интересные факты из биографии Антуана де Сент-Экзюпери. Вместе с библиотекарем они поразмышляли, в чём же секрет популярности этой книги во всём мире. Аудитория была разнообразной, но мультфильм о Маленьком принце вызвал интерес и у детей, и у родителей.

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И, конечно, многим захотелось поучаствовать в создании тематического плаката, посвящённого этому произведению, где ребята написали понравившиеся цитаты. Теперь читатели, которые проходят мимо плаката, останавливаются и с интересом читают знаменитые строки. Надеемся, что это заставит их перечитать мудрую и добрую книгу Антуана де Сент-Экзюпери.

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