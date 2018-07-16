В керченской библиотеке обсудили семейные ценности

В прошедшую пятницу, 13 июля, в читальном зале ЦГБ им. В. Белинского прошел литературно-музыкальный вечер, в котором приняли участие духовенство, православные учителя, ребята из воскресных школ города. На мероприятии также присутствовали многодетные семьи Керчи.

Открылся вечер «Гимном семьи». Настоятель храма Св. Апостола Андрея Первозванного протоиерей Николай ЗИНЬКО рассказал о роли семьи на Руси и о том, какие проблемы возникают в семьях в наше время.

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С большой теплотой и вниманием было встречено присутствующими выступление ребят из воскресной школы (ими была исполнена литературная композиция «Русская голгофа» о царской семье) и выступление чтецов театра-студии «Дебют».

На книжной выставке, оформленной в рамках мероприятия, были представлены произведения русских писателей: Д.И. Фонвизина, А.С. Пушкина, Н.А.Некрасова, А.Н.Островского, И.С.Тургенева, А.П.Чехова, Л.Н.Толстого, в которых нашла отражение тема семьи, любви и верности.

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