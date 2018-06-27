В керченской библиотеке прошел конкурс рисунков

В керченской библиотеке-филиале № 6 им. Л.Н. Толстого прошёл конкурс рисунков по сказке А.С. Экзюпери «Маленький принц». Об этом сообщает пресс-центр библиотек Керчи.

Читатели узнали о жизни и творчестве французского писателя, обсудили страницы книги и пришли к выводу, что это произведение о любви, о дружбе и верности, о чувстве долга.

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И вот долгожданный момент — ребята разбились на две команды, и началось творчество. Дети стремились изобразить Принца, Розу, Лиса, Змея. Лучшие участники награждены грамотами и сладкими призами.

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