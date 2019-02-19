В керченской библиотеке состоялся творческий вечер (ФОТО)

В воскресенье в читальном зале библиотеки имени В. Г. Белинского состоялся творческий вечер члена Союза писателей Республики Крым Валентины СМАШНОЙ.

Стихи и песни талантливой керченской писательницы и исполнительницы знают не только в Крыму, но и за его пределами. Минувшим летом женщина получила Гран-при, как автор-исполнитель, на популярном в Краснодарском крае фестивале «БардЮга».

Помимо всего прочего, Валентина увлекается туризмом и фотографией. С великолепного слайд-фильма, созданного из фотографий писательницы и началась творческая встреча, которая ещё оказалась и её днём рождения.

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Тёплая дружественная атмосфера, замечательные стихи и песни и прекрасные поздравления оставили у всех присутствующих чувство праздника, радости общения с творчеством талантливого человека.

В керченской библиотеке состоялся творческий вечер

Марина Молодцова

руководитель Керченского отделения Союза писателей Республики Крым