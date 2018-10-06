Из Керченской больнице №2 «переселяют» врачей

Двоих врачей из второй поликлиники решили переселить в другую больницу, так как по зданию пошла трещина. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Читать: Керчанам дали свет благодаря прокуратуре

На данный момент в больнице не принимают уже двое врачей: невропатолог и хирург. Это связано с трещиной, которая пошла по зданию. Приём они будут вести уже в керченской больнице №1.

Керчане также жалуются, что к этим врачам и раньше были непроходимые очереди, а теперь, когда приём будет вестись в другой поликлинике, к ним и вовсе не получится попасть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.