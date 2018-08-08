В керченской больнице наконец наладят канализацию

Председатель горсовета Керчи Николай ГУСАКОВ побывал в горбольнице №1 в рамках выездного совещания. На встрече также присутствовал руководитель керченского филиала предприятия «Вода Крыма» Анзор БОРЛАКОВ.

В рамках поездки выяснилось, что в больнице нет нормальной системы канализации. Несмотря на то, что часть работ по замене труб уже выполнена, систему все еще нельзя назвать полноценной и работоспособной.

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Как сообщает официальный сайт керченского горсовета, замена оставшейся части коллектора будет произведена до декабря 2018 года. Уже на этой неделе ГУП РК «Водка Крыма» рассчитает объем материалов, нужных для предстоящих работ.

Кроме того, Николай ГУСАКОВ отметил, что что в 2019 году в городской больнице проведут капитальный ремонт входной группы — ее планируют переделать так, чтобы в здание смогли заезжать кареты скорой помощи.

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